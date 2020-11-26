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    • Yaşam
    • 26.11.2020 13:55
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    • 26.11.2020 13:55
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    'un orta yerinde mide bulandıran görüntü! Laf attığı kadınlara bakarak yapan kameraya yakalandı

    'dan mide bulandıran bir görüntü yı salladı. Plakasız motosikleti ile yol kenarında duran ve kadınları yaparak taciz eden , kameraya yakalandı. Bir kadının, "Ne yaptığını göstersene bir daha, yüzünü de göster. Gözüküyor zaten sen hiç merak etme." uyarılarına aldırış etmeyen sapığın o anları ise izleyenleri hayrete düşürdü.

    İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe kavşağında plakası sökülü olan bir motosikletli, laf attığı genç kadınlara bakarak dakikalarca mastürbasyon yaptı.

    Neye uğradığını şaşıran kadınlardan biri de o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı.



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    Kadının, "Ne yaptığını göstersene bir daha, yüzünü de göster. Gözüküyor zaten sen hiç merak etme." uyarılarına aldırış etmeyen sapığın o anları ise izleyenleri hayrete düşürdü.



    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından da çok sayıda kullanıcı yaşanan duruma tepki gösterdi.
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    Haberler Yaşam İstanbul'un orta yerinde mide bulandıran görüntü! Laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık kameraya yakalandı