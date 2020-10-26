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    • 26.10.2020 12:22
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    • 26.10.2020 12:51
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    otobüsünde rezaleti! Yan koltukta oturan kadın saniye saniye kaydetti

    Son dakika haberi... Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan yaptı. O anlar yan koltukta oturan tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler da paylaşılarak çok sayıda kişinin tepkisini aldı. Mastürbasyon göüntülerini çeken kadının polise giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

    Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı.



    Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde 30'lu yaşlardaki kişinin, oturduğu koltukta etrafına bakınarak mastürbasyon yaptığı görülüyor.



    Sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine görüntüleri gören çok sayıda kişi, duruma tepki gösterdi. Görüntüleri çeken kadının polise gidrerek şikayette bulunduğu öğrenildi.
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    Haberler Yaşam İETT otobüsünde mastürbasyon rezaleti! Yan koltukta oturan kadın saniye saniye kaydetti