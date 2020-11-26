Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Hakkari, Şırnak, Van, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize, Artvin ve Van'ın yüksekleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu^nu doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.





RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.