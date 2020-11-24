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    • 25.11.2020 06:51
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    | Meteorolojiden o illere kar ve buzlanma uyarısı | 25 Kasım hangi illere kar yağacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 25 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    O illere kar ve buzlanma uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (30-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

    İZMİR °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

    MUĞLA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu



    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 22°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 18°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ÇANKIRI °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ESKİŞEHİR °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    KONYA °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BOLU °C, 9°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

    KASTAMONU °C, 8°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu

    SİNOP °C, 13°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

    ZONGULDAK °C, 12°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellik yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinde ise kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    AMASYA °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    RİZE °C, 12°C
    Çok bulutlu ve yağmurlu

    SAMSUN °C, 12°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

    TRABZON °C, 13°C
    Çok bulutlu ve yağmurlu


    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı, yarın(Perşembe) sabah saatlerinde Şırnak çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 5°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    HAKKÂRİ °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KARS °C, 5°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    VAN °C, 9°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, Güneyinin akşam saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GAZİANTEP °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

    SİİRT °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
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