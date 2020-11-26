SON DAKİKA: Ailelere iğrenç pedofili tuzağı! Sicilinde birçok suç var







BİR TÜRLÜ USLANMADI

Hürriyet'in haberine göre, benzer eylemlerine devam eden C.K., bu kez Alanya'da ortaya çıktı. Hastanede olması gereken tarihlerde yeni bir hesap açarak doktor rolüyle fotoğraf toplamaya devam etti. Bu kez Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında iki ayrı suçlamadan soruşturma başlatıldı. 10 Aralık'ta tutuklandı. Bu kez 2012 tarihli bir rapor sunarak 'zekâ geriliğim var' dedi. Mahkeme akıl hastanesine sevkine karar verdi. Rapor bekleniyor. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma da Sakarya'ya gönderildi. Halen serbest olan C.K. hakkında Kastamonu ve Kütahya'da da aynı suçlardan başlatılan soruşturma ve yargılamalar devam ediyor.