Esenyurt'ta gece saatlerinde 30 katlı bir binanın 12. katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, binada oturan çok sayıda kişi tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, dışarı çıkan yüzlerce kişi evlerine geri girdi. Dairenin alev alev yanması ise görüntülere yansıdı.

