Hisardere yolu üzerinde bulunan alanda yaklaşık bir yıldır süren çalışmalarda terakotadan yapılan ve 1500 yıllık olduğu tahmin edilen özel mezar odası ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, birinde 6, diğerinde ise 2 insana ait kemiklere rastladı. Bir mezar taşında keşfedilen ve Türkçeye çevrilen yazı ise tarihçiler tarafından büyük ilgi ile karşılandı.