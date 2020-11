'YAĞMUR YAĞMAZSA SIKINTI OLABİLİR'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, beklenen yağışların düşmediğini, ilerleyen günlerde de yağış düşmemesi halinde buğdayda sıkıntı olacağını söyledi. Arabacı, "Yaz döneminde zaten nehirlerimizde debilerimiz bayağı düşmüştü. Bu sene ekimlerde sıkıntı yaşamış, Bulgaristan'ın bir miktar su bırakmasıyla bu yıl sezonu atlattık. Ama hala kuraklık devam ediyor ve çok ciddi yağışlar almadık. Şu an yaz döneminden daha düşük nehir debilerimizin suyu. Kasım ayındayız geçtiğimiz yıllara baktığımızda en çok yağış aldığımız aylardan biridir Kasım ayı. Bu dönemde hava hala güneşli, yağış yok. Hava tahmin raporuna baktığımızda ay sonu hafif yağış görüyoruz ama şu an yakın zamanda ciddi yağışlar görmüyoruz. Kışa girdik dediğimiz bu günlerde artık yağışların iyi olmasını bekliyoruz ki, en azından toprağımız taban suyu oluşsun. Nehir debilerimizde su seviyesi yükselsin, barajlarımız dolsun istiyoruz. Şu an buğdayları ektik ve bu dönemde bir yağış oldu, ilerleyen günlerde yağmur yağmazsa sıkıntı olabilir" diye konuştu.