



'ÇÖMLEKKÖY BARAJI'NI YAPIP SUYU DEPOLAMAMIZ LAZIM'

Bu yıl yaşanan kuraklıkla birlikte suyun ne kadar önemli olduğunu anladıklarını söyleyen Arabacı, Çömlekköy Barajı'nın yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nehir debileri bu yıl düşünce suyun ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Bu yıl Edirne olarak biz buğday ve ayçiçeğinde verim düşüklüğü yaşadık. Her bölgede olmasa da ciddi anlamda birçok bölgemizde yaşadık. Bu da suya ne kadar ihtiyaç olduğu bir kez daha gözler önüne getirdi. Biz istiyoruz ki projesi bitmiş baraj projelerimizin yapımına bir an önce başlansın. Bulgaristan'dan sonra Çakmak Barajı'na kadar suyu depolayacağımız hiç bir barajımız yok. Çakmak Barajı'nda da çalışmalar devam ediyor ve tam kapasite çalışmıyor. Bulgaristan'dan sonra Tunca Nehri'nin başlangıç noktasında bulunan, Çömlekköy Barajı'nı yapıp suyu depolamamız lazım ki, hem burada çiftçiyi suyla buluşturalım, hem de bu yıl yaşadığımız kuraklık sıkıntısını yaşamayalım. Bu barajı yaparsak Çakmak Barajı'na kadar Tunca Nehri'ni de destekleyecektir. Çiftçilerimizde kuraklık sıkıntısı yaşamadan ürünlerini elde etmiş olacak. Barajın projesi hazır ihale aşamasında."