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    • 24.11.2020 08:44
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    Arnavutköy'de operasyonu! Evden 1,5 kilo uyuşturucu madde çıktı

    İstanbul Arnavutköy’de Ekipleri bir şüpheli şahıs üzerinde yaptıkları takip üzerine düzenledikleri operasyonda 1 buçuk kilo uyuşturu madde ve 1 adet ele geçirdi.

    İstanbul'da gece baskını! 1,5 kilo...
    Arnavutköy'de Ekipleri bir şüpheli şahıs üzerinde yaptıkları takip üzerine düzenledikleri operasyonda 1 buçuk kilo uyuşturu madde ve 1 adet ele geçirdi.

    Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından takibe alınan Ö.B. isimli şahsın ikametine gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ev içerisinde arama yapan ekipler evin farklı bölgelerine saklanmış şekilde 1 buçuk kilo narkotik madde, 1 adet ruhsatsız silah ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.
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    Haberler Yaşam Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonu! Evden 1,5 kilo uyuşturucu madde çıktı