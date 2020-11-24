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    • 24.11.2020 14:51
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    Son dakika: Meteoroloji şehir şehir açıkladı! Kar geliyor | 24 Kasım

    Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre kıyıları, 'nun güneyi ile Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak, 'in iç kesimleri, ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, 'nde ise fırtına bekleniyor. Peki yurt genelinde nasıl olacak? Hangi illerimizde kari hangi illerimizde yağmur bekleniyor? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre hava durumu raporu.

    AA

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

    Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey ilçeleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Artvin ve Şırnak çevrelerinde yer yer hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

    Artvin'in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

    Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

    Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

    Ege Denizi'nde fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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    Haberler Güncel Son dakika: Meteoroloji şehir şehir açıkladı! Kar geliyor | 24 Kasım hava durumu