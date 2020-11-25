





'ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM'

Hastanede polis nezaretinde tedavi altına alınan Zehra Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Zehra Y.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Eğlenmek ve vakit geçirmek için gitmiştik. Bir süre sonra beni ilişkiye girmek için zorladı. Bende ona 'uygun değilim' dedim. Daha sonra birlikte alkol aldık ama o çok içti. Yine ilişki konusunu açtı. Ben 'hayır' deyince silahıyla beni ayağımdan vurdu. Alkollü olmasından yararlandım silahını elinden alıp onu vurdum. Öleceğini düşünmedim." dediği öğrenildi.











Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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