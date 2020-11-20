OPERASYON ANI KAMERADA

Ayrıca polislerin Özbek yolculara yaptığı operasyon saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, X-Ray'den geçirilen çanta ve bavullar polis tarafından açılarak, içindeki eşyalar tek tek kontrol ediliyor. İşte bu esnada bir çantada özel olarak ambalajlanmış kutular fark ediliyor.