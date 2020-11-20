"BUNLAR BİR ÇETE"

Besici Sebahattin Bilanik ise Y.B.'ye 108 büyükbaş hayvan verdiğini ve parasını alamadığını ifade ederek, şunları söyledi: "Bu şahıs Şenkaya ilçesi ve köylerinden 810 tane büyükbaş hayvan götürdü. Bunlar bir çete. Önce küçük çaplı hayvan alıp ödeme yaptı. Güvenimizi kazanınca son vuruşu yaptı. Duyduğumuza göre Horasan ilçesinde de dolandırıcılık yapmışlar. Hayvancılık kalkınsın diyorlar ama bunlar yüzünden hep geriliyoruz. Hayvanlarımızın parasını alamadığımız için ne yeni bir hayvan aldık ne de borçlarımızı ödeyebildik. Çoğumuz icralık olacağız. 400 bin lira alacağım var. Bu az para değil. Yıllardır kazandığım mal varlığım bir anda yok oldu. Devletimiz bu gibi suçlulara en ağır ceza vermeli ki örnek olsun ve başka dolandırıcılar başkalarının canını yakmasın. Yıllardır hep duyardık besicilerin dolandırıldığını. Bir gün dolandırılacağımız hiç aklımıza gelmezdi."