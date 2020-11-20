





'OĞLUM ÖLEBİLİRDİ' DİYEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Anne Seyhan Aksu, küçük oğlunu götürdükleri ilk hastanede doktorun tomografi çekmesine rağmen kafaya saplanan kurşunu görmemesi nedeniyle oğlunu ölüme terk edildiğini ileri sürerek tedaviyi eksik yapan doktordan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma da ifadesi alınan doktor İ.S., küçük Mert'in tomografi sonucuna baktığında kafasında bir kanama olduğunu gördüğünü kanayan yerin dikişini atıp, tekrar bir şikayette olursa geri gelmesini söyleyerek taburcu ettiğini anlattı.