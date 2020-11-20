Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada aniden yere yığılan küçük Mert, kafasına top çarptığı düşünülerek hastaneye kaldırıldı. Doktor, kafasında açılma olan çocuğu tedavi sonrası taburcu etti. Bir müddet sonra kusmaya başlayan mağdur çocuk yeniden hastaneye kaldırıldığında ise kafatasına yorgun kurşun saplandığı ortaya çıktı.
Olay geçtiğimiz yıllarda İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. 12 yaşındaki Mert Aksu, arkadaşlarıyla birlikte top oynuyordu. Aniden yere yığılan küçük çocuğun başına top çarptığını sanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans geldi. Hastaneye götürülen küçük çocuk tedavi altına alındı. İddiaya göre doktor, tomografi çekilen küçük çocuğun çarpma sonucu kafasının yarılmış olduğunu söyleyip dikiş attıktan sonra taburcu etti.
FARK EDİLMEYEN YORGUN KURŞUN ENGELLİ BIRAKTI
Eve gönderilen küçük çocuğun bir müddet sonra midesi bulanıp kusmaya başladı. Aile tarafından yeniden başka bir hastaneye götürülen küçük çocuğun kafasında yorgun kurşun saplandığı çekilen tomografiyle ortaya çıktı. Acilen ameliyata alınan küçük çocuğun kafasındaki kurşun çıkarıldı. Küçük çocuk geçirdiği yoğun bakım günleri sonrası sağlığına kavuşsa da engelli kaldı.
'OĞLUM ÖLEBİLİRDİ' DİYEREK ŞİKAYETÇİ OLDU
Anne Seyhan Aksu, küçük oğlunu götürdükleri ilk hastanede doktorun tomografi çekmesine rağmen kafaya saplanan kurşunu görmemesi nedeniyle oğlunu ölüme terk edildiğini ileri sürerek tedaviyi eksik yapan doktordan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma da ifadesi alınan doktor İ.S., küçük Mert'in tomografi sonucuna baktığında kafasında bir kanama olduğunu gördüğünü kanayan yerin dikişini atıp, tekrar bir şikayette olursa geri gelmesini söyleyerek taburcu ettiğini anlattı.
ADLİ TIP DOKTORU KUSURLU BULDU
Adli tıp Kurumu'na gönderilen dosyada oluşturulan Adli Tıp İhtisas Kurulu, doktorun hastayı gerektiği gibi değerlendirmeyerek ve hastayı hastaneye sevk etmesi uygun olduğu halde sevk etmeyerek özensiz davrandığını, görevinin gereklerini yapmayarak ihmal gösterdiğini belirtti. Doktorun küçük çocuğu gerekli tedaviyi yapmadığı gibi bir de başka bir bölüme sevk etmemesinin de tıbbi eksiklik olduğunu değerlendirdi.
DOKTORA DAVA AÇILDI
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Doktor İ.S. hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, ailenin kendi imkanlarıyla aynı gün içerisinde küçük çocuğu farklı bir hastaneye götürmüş olması ve aynı gün içerisinde başka bir poliklinik tarafından operasyona alınıp küçük çocuğa dönülmez bir zarar oluşmasının önüne geçildiği kaydedilirken, doktorun görevi kötüye kullandığı anlatıldı. 1 yıla kadar hapsi istenen doktor, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.