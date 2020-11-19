"HAVA SICAKLIĞI 5 DERECENİN ALTINA DÜŞTÜĞÜNDE DEVREYE GİRECEK"

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Göreve gelmeden önce şehrimize vaat ettiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayburt Belediyesi olarak kış koşullarının ağır geçtiği şehrimizde elzem sorunlardan biri olan rampalardaki buzlanma olayına neşter vuruyoruz. Kış aylarında araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına sebep olan buzlanma sorununu ortadan kaldıracak olan kar-buz eritme sistemi projemizi hayata geçiriyoruz.