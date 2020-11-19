Defne yağı bu faydaları sayesinde Türkiye'nin her yerinde tanınıyor. Defne yağını alıp, defne sabununu alıp bana olumlu geri dönüş yapan çok insan var. Bazı kişiler defne yaprağını da satıyor, baharat olarak kullanılıyor. Defne yağı yapımında kullandığımız defne tohumunu süzdükten ve temizledikten sonra doğal havada kurutarak kışın yakacak olarak da kullanıyoruz. Yandıktan sonra da eve güzel bir koku saçıyor. Defne ağacının yaprağından tohumuna kadar kullanıyoruz."