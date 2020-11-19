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    • 19.11.2020 07:55
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    SON DAKİKA: 'dan flaş karar: Çocuk istemeyen taraf kusurlu

    Son dakika haberine göre, 'dan eşler arasındaki 'çocuk' anlaşmazlıklarıyla ilgili emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yargıtay 2. , makul bir gerekçe olmadıkça çocuk istemeyen tarafın evlilikte kusurlu sayılacağına hükmetti

    Sabah
    Yargıtay'dan emsal 'çocuk' kararı
    'dan eşler arasındaki 'çocuk' anlaşmazlıklarıyla ilgili emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yargıtay 2. , makul bir gerekçe olmadıkça çocuk istemeyen tarafın evlilikte kusurlu sayılacağına hükmetti. Karar, İzmir'de bir çiftin boşanma davası sırasında 'kusur' tartışması üzerine alındı.

    ÇOCUĞU İSTEMEYİNCE...
    İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'nin, tarafların istinaf başvurularını esastan reddetmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Görüşülen dosyada erkek taraf makul sebep olmadan çocuk istemeyince Yargıtay tarafından kusurlu olarak kabul edildi.

    Aile kurumunun önemini ve çocuğun anne baba kadar toplum için de önemli olduğunu hatırlatan avukat Meltem Banko, "Yargıtay önemli bir karar vererek, evlilik birliği içerisinde makul bir sebep olmaksızın çocuk istemeyen erkek eşi boşanma davasında kusurlu bulmuştur" dedi.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Yargıtay'dan flaş karar: Çocuk istemeyen taraf kusurlu