SON DAKİKA: Yargıtay'dan emsal 'WhatsApp' kararı: İzinsiz delil yapılan yazışma suç unsuru







DELİL VAR AMA CEZA YOK

Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararına ilişkin bozma ilamında; suç işleyen T.O.'nun beraat kararı verilmesi için her türlü sınırın zorlandığına, sanığın cezalandırılması için her türlü delilin bulunmasına rağmen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna ilişkin görüş sundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN