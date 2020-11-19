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    • 19.11.2020 08:24
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    • 19.11.2020 08:24
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    'ta şüpheli ölüm! Yerde hareketsiz halde bulundu

    Gece saatlerinde 'ta bulunan bir cami önünde yerde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Polis ekipleri ihbar sonrası olay yerine gelirken şahsın öldüğü belirlendi.

    AA
    O ilde şüpheli ölüm! Yerde hareketsiz halde bulundu

    'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi cami önünde ölü bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Saraçhane Camisi önünde bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olayı soruşturan polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

    112 Acil Sağlık Merkezine ihbarı yapan C.S. (28) ile ölü bulunan ve isminin Durdu G. (72) olduğu öğrenilen kişinin olay saatinde tartışıp kavga ettiği öne sürüldü.

    C.S. gözaltına alındı.

    Durdu G.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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