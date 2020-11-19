





Ambulansa alınan Onur T. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri, eşini sırtından bıçakladığı belirtilen Dilara T.'nin daire içinde olduğunu tespit etti ve kapıyı açmasını istedi.