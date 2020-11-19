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    • 19.11.2020 07:51
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    SON DAKİKA: 'te gece yarısı tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı

    Son dakika haberine göre, ’te Dilara T. (20), tartıştığı eşi Onur T.'yi (26) sırtından bıçakladı. Ambulansa alınan Onur T. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin ikna ettiği Dilara T. kapıyı açarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DHA
    Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı

    Karabük'te Dilara T. (20), tartıştığı eşi Onur T.'yi (26) sırtından bıçakladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin apartmanın önünde karşılaştığı Onur T. hastaneye götürülürken, olaydan sonra kendisini eve kilitleyen Dilara T. ise polisin çabaları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.




    Olay, gece saatlerinde 100.Yıl Mahallesi 1079. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Tartışan çift arasında yaşanan arbede sırasında Dilara T., bıçak ile eşi Onur T.'yi sırtından yaraladı.



    Bağırışma sesleri nedeniyle komşuların haber üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, Onur T.'yi sırtından bıçaklanmış bir halde apartmanın girişinde buldu.




    Ambulansa alınan Onur T. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


    Polis ekipleri, eşini sırtından bıçakladığı belirtilen Dilara T.'nin daire içinde olduğunu tespit etti ve kapıyı açmasını istedi.




    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Polisin ikna ettiği Dilara T. kapıyı açarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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