Otomobil sürücüsü Resul S. yaralı olmasına rağmen kazanın şokuyla ambulansa binmek istemeyince polis ekipleri uzun süre yaralı sürücüyü ambulansa binmesi için ikna etmeye çalıştı. Resul S.'nin kaza yerine gelen yakınlarının ikna etmesi sonucu ambulansa binerek tedavisinin yapılması için Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.