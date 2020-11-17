SON DAKİKA: Dünya güzeli Aslı Baş'ın ölümünde flaş gelişme: Kamera kayıtlar ortaya çıktı!







Savcılığın bu noktada yaptığı 'bazı kişiler' ibaresi daha önce gündeme gelen baba Bayer'in FETÖ firarisi İhsan Kalkavan vasıtasıyla yargılamaya etki edilmesiyle için örgütün Bodrum imamı Zeki Yağmur'la yaptığı telefon görüşmelerini hatırlattı.



İNTİHAR DEĞİL CİNAYET

Yaşananların tüm bu son dakika gelişmeleriyle birlikte değerlendirildiğinde, olayın intihar olmayıp 'aşağı bırakma veya atma' sonucu ölüm olduğu sabit olduğunun altı çizildi.











İstinaf başvurusuna göre, Ahmet ve Hakan Bayer'in savunmaları ile tanıklar Beyhan, Nilgün ve Melis'in beyanları sanık Hakan Bayer'i suçtan kurtarmaya yönelik bulundu.

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