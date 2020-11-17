Metrobüste yangın! Seferler aksadı...

İstanbul'da Uzunçayır durağı yakınlarında bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, seferlerde aksamaya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, içinde yolcu bulunmayan bir metrobüsün motor kısmından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu şoföre bildirdi. Bunun üzerine şoför, metrobüsü durdurarak yol kenarına park etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri metrobüsteki yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli bir aksama yaşandı.

Yol yardım ekiplerinin motoru yanan metrobüsü güvenli bölgeye çekmesiyle seferler normale döndü.