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    • Yaşam
    • 17.11.2020 22:03
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    • 17.11.2020 22:04
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    te ! Seferler aksadı...

    'da Uzunçayır durağı yakınlarında bir ün motor kısmında çıkan , seferlerde aksamaya neden oldu. Yol yardım ekiplerinin motoru yanan metrobüsü güvenli bölgeye çekmesiyle seferler normale döndü.

    Metrobüste yangın! Seferler aksadı...

    'da Uzunçayır durağı yakınlarında bir ün motor kısmında çıkan , seferlerde aksamaya neden oldu.

    Alınan bilgiye göre, içinde yolcu bulunmayan bir metrobüsün motor kısmından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu şoföre bildirdi. Bunun üzerine şoför, metrobüsü durdurarak yol kenarına park etti.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri metrobüsteki yangını söndürdü.

    Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli bir aksama yaşandı.

    Yol yardım ekiplerinin motoru yanan metrobüsü güvenli bölgeye çekmesiyle seferler normale döndü.

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