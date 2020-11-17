SON DAKİKA: 15 yaşındaki çocuğa dayak soruşturmasında iki şüpheli hakkında jet iddianame: Tutuklanmaları talep edildi

"EYLEMİ CANAVARCA HİSLE GERÇEKLEŞTİRDİLER"

Mağdur Enes'in henüz 15 yaşında olduğu, henüz fiziksel gelişimi tamamlamadığı, kamera görüntülerinde mağdurun darp edilme eylemine hiçbir karşılık veremediği, tamamen korumacı bir tavır aldığı vurgulandı. Mağdurun kendisine yönelik darp eylemi açısında kendisini beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda olduğunun anlaşıldığı, şüphelilerin hiçbir neden yokken mağduru darp ettikleri ve darp ederken kahkahlar attıkları, böylece eylemi canavarca hisle gerçekleştirdikleri anlaşıldığından "yaralama" eyleminin nitelikli hallerinden cezalandırılmaları istendi.

TAHTA KESME MAKİNESİYLE PARMAĞINI KESMİŞ

Mağdurun ifadesinde, bu olaylardan 6 ay önce şüpheli Yücel B'nin sağ işaret parmağını tahta kesme makinesiyle kestiğini söylediği de yer aldı. Kamera görüntülerinde mağdurun geçmişteki yaralarının gösterildiği ve kimin yaptığı sorulması üzerine, mağdurun Yücel'e, "Sen yaptın" dediği belirtildi. İddianamede, şüpheli Yücel B'nin yaklaşık 6 ay önce tahta kesme makinesiyle mağduru yaraladığı anlaşıldığından "silahla yaralama" suçundan da cezalandırılması talep edildi. Mağdur Enes'te darp cebir izine rastlanmadığı, ancak kamera kayıtları ve şüphelilerin dolaylı ikrarlarıyla darp eyleminin sabit olduğu belirtildi.