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    • 17.11.2020 18:12
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    • 17.11.2020 18:21
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    'da da olan baba, zihinsel

    'da, yeni tip temaslısı olduğu için evinde da kalan  A. (44), zihinsel oğlu E.A.'yı bıçaklayarak, . E.A., hastanede tedaviye alınırken, karantina sürecini tamamlaması için yurda yerleştirilen Kemal A. hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem yapılacağı açıklandı.

    DHA
    Karantina bıçağı

    Dervişpaşa Mahallesi Kemal Aşkar Caddesi'ndeki evinde, hastayla teması olduğu için koronavirüs karantinasında bulunan Kemal A., bilinmeyen nedenle zihinsel engelli oğlu E.A.'yı bıçakla yaraladı. Kemal A.'nın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekibi, E.A.'yı alıp, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. E.A., tedaviye alındı.

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    Kemal A. ise işlemlerinin ardından polis ve sağlık ekipleri eşliğinde, karantina sürecini tamamlaması için Tınaztepe Yurt Müdürlüğü'ne götürüldü. 4'üncü gününde yurda yerleştirilen Kemal A.'nın, 27 Kasım'da karantina süresini tamamlayacağı öğrenildi. Karantinanın ardından Kemal A. hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem yapılacağı belirtildi.
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    Haberler Yaşam Afyonkarahisar'da karantinada olan baba, zihinsel engelli oğlunu bıçakladı