Dervişpaşa Mahallesi Kemal Aşkar Caddesi'ndeki evinde, hastayla teması olduğu için koronavirüs karantinasında bulunan Kemal A., bilinmeyen nedenle zihinsel engelli oğlu E.A.'yı bıçakla yaraladı. Kemal A.'nın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekibi, E.A.'yı alıp, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. E.A., tedaviye alındı.

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