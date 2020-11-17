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    • 17.11.2020 11:13
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    • 17.11.2020 11:40
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    SON DAKİKA: 'ta yemek getirdiği binada merdivenlere ını yapan kameralara yakalandı

    Son dakika: İstanbul 'ta, bir eve yemek siparişi getiren nin, apartmandan ayrıldığı sırada merdivenlere ını yaptığı iddia edildi. Kuryenin pantolonunu sıyırdığı anlar aparman içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA

    Olay, Türkali Mahallesi Gazi Refik Sokak'taki bir apartmanda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri internet üzerinden yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.

    BİNA SAKİNLERİ İDRAR KOKUSU ALDI
    Kuryenin apartmandan ayrılmasından kısa bir süre sonra bina sakinlerinden biri idrar kokusu aldı.

    Dairesinden çıkarak kokunun yoğunlaştığı yere doğru yönelen apartman sakini, apartman merdivenlerinde idrar gördü.

    MERDİVENLERE İDRARINI YAPTIĞI ANLAR KAMERADA
    Hemen güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakini, yemek siparişi getiren kuryenin apartmandan ayrıldığı sırada merdivenlerde pantolonunu sıyırdığını fark etti.

    Bina sakini, kuryenin apartman merdivenlerine idrarını yaptığı iddiasıyla yemek siparişi verilen firmaya şikayette bulundu.

    Firmanın ise olayı kabullenerek kurye hakkında gerekli işlemin yapılacağını söylediği öğrenildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı.
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