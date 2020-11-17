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    • 17.11.2020 19:25
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    • 17.11.2020 19:30
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    'da metrobüste tıka basa yolculuk! Sosyal mesafe yine unutuldu

    vakalarının arttığı 'da toplu taşımanın da aksaması vatandaşı perişan etti. Düzenlenemeyen toplu taşıma seferleri, indirilemeyen yoğunluk metrobüs kullanan İstanbuluları adeta isyan ettirdi.

    Metrobüste tıka basa yolculuk

    İstanbul'da akşam saatlerinde bazı toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Avcılar metrobüs durağında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

    Koronavirüs vakalarının yeniden artmasına rağmen bazı duraklar ve metrobüs içerisinde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

    Avcılar metrobüs durağındaki kalabalık kameraya yansıdı.

    Yolculardan biri "Sosyal mesafeye metrobüslerde uyulmuyor. Denetimler yapılması gerekiyor. Metrobüsler çok kalabalık mecbur olmasam kullanmam" dedi.
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    Haberler Yaşam İstanbul'da metrobüste tıka basa yolculuk! Sosyal mesafe yine unutuldu