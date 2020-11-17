Erzurum'da çok acı olay! Ayağı kayıp düşünce canından oldu

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 3 çocuk babası Başar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevreye güvenlik bariyeri çekerken, komşular gözyaşı döktü. Başar'ın ailesi ise sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Başar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Apartman sakinleri, Münip Başar'ın, oğluna "Ustalar çivi istedi. Onu götürüp, geleceğim" dedikten sonra evden ayrılıp, çatıya çıktığını söyledi.