28 yaşındaki kadın 9 ayda 40 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı

28 yaşında fazla kilosu yüzünden insanlar tarafından bir takım eleştirilere maruz kalan Dilek Akbuz, çeşitli kilo verme yöntemlerine başvurdu. Kapı kapı dolaşarak diyetisyen gezen Dilek Akbuz, her seferinde aynı diyet listesi ile karşılaşınca kendini zayıflama hapı veya çayı gibi başka yöntemlere yöneltti.
Sonuç alamayınca kendini daha fazla yemeğe veren Akbuz'un kilosu 98'lere kadar çıktı. Sağlığının süratle bozulması ve kalp ritmindeki anormal artış sonrası diyetisyen Elanur Yılmaz Akay ile tanışan Akbuz, başarı ve azimle 98 kilodan 58 kiloya düştü. Dilek Akbuz, özgüveninin ve sağlığının tekrar yerine geldiğini söyledi.
"4 XL GİYİYORDUM"
2010 yılında kortizonlu ilaç kullanmaktan dolayı kilo almaya başladığını ifade eden Dilek Akbuz, "Bedenimi kendim kabullenemiyorken insanların acımasız eleştirilerine maruz kaldıktan sonra diyetisyene gitmeye karar verdim. Gittiğim diyetisyenler hep aynı diyetleri, besin önerilerini uyguladıkları için değiştirmeleri söyledim.
Kabul etmediklerinde daha sonrasında bıraktım. Diyetisyenlere ve diyet listelerine karşı önyargım oluştu. Daha sonrasında hiç yapmamam gereken bir şey yaptım. Zayıflama hapları, zayıflama çayları gibi tamamen zaman ve para kaybı ürünlere yöneldim. Tabii ki onlarda da çok riskli şeyler yaşadım. Daha sonrasında tamamen bıraktım. O zamanlar 3XL, 4XL bedenler arası giyiniyordum. 5XL giymeyi göze aldım. Kilom artık 98'leri görmüştü.
Daha sonrasında kendimi tamamen yemeğe verdim. Abartılı ağır besinler; yağlı, tatlı, tuzlu, hamur işi, gazlı içecekler tüketmeye başladım. Sağlığım süratle bozulmaya başladı. İlk fark ettiğim şey kalp ritmindeki anormal artış oldu. Sonrasında tahlil yaptırmaya karar verdim. Sağlığımın ciddi şekilde süratle bozulduğunu gördükten sonra diyetisyenim Elanur Yılmaz Akay'a gelmeye geldim. Şuan kendimi inanılmaz hafif, sağlıklı ve özgüvenli hissediyorum" dedi.
"KENDİ KENDİME GÜZEL GÜNLERİNDEN DAHA FAZLA ÇALMA DİYORDUM"
Diyet sürecinde kendisine sürekli motivasyon amaçlı güzel günlerinden daha fazla çalma dediğini belirten Akbuz, "Kilolu hallerimde bile bunu kendime söylerken neden bunu kendime söylediğimi çok daha iyi anladım.
Çok sağlıklı günler geçiyorum. Bugün çok klişe gibi görünen asansör yerine merdiven kullanmak, evinin en uzağındaki markete gitmek ifadeler aslıda çok doğru ifadelerdir. Bugün hala hareket halindeyim. Beni yolda yürüyüş yaparken ya da bisiklet sürerken görüyorlar. Kesinlikle hareket edin ve diyetine harfiyen uyun.