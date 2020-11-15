Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı; Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
HAKKÂRİ °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Mardin çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı bulutlu