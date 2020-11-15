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    • 16.11.2020 06:37
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    | Meteorolojiden o illere sağanak ve sis uyarısı | 16 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemizin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı; Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 16 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı; Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    BURSA °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    SİNOP °C, 16°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 7°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    HAKKÂRİ °C, 7°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

    KARS °C, 7°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    VAN °C, 10°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Mardin çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    GAZİANTEP °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    MARDİN °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak ve sis uyarısı | 16 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?