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    • 15.11.2020 23:23
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    'te korkunç olay! odasından atlayarak etti

    ’te de eşine refakat eden şahıs 5. kattaki odanın camından atlayarak etti. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın akrabaları hastane bahçesinde birbirine girdi.

    İHA
    Hastane odasından atlayarak intihar etti!

    Gaziantep'te hastanede eşine refakat eden şahıs 5. kattaki odanın camından atlayarak intihar etti.

    Edinilen bilgilere göre, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde kırık için ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa A. (37) hastanenin 5. katındaki odadan atlayarak intihar etti.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
    Eşiyle yaşadığı tartışma sonucu atladığı iddia edilen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

    HASTANE BAHÇESİ KARIŞTI
    Şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken ailesi ile eşinin ailesi hastane bahçesinde tartışmaya başladı.

    Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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