Gaziantep'te hastanede eşine refakat eden şahıs 5. kattaki odanın camından atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgilere göre, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde kırık için ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa A. (37) hastanenin 5. katındaki odadan atlayarak intihar etti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Eşiyle yaşadığı tartışma sonucu atladığı iddia edilen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
HASTANE BAHÇESİ KARIŞTI
Şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken ailesi ile eşinin ailesi hastane bahçesinde tartışmaya başladı.