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    • 17.11.2020 06:34
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    • 17.11.2020 06:34
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 17 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 17 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurt genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BURSA °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 20°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 15°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 20°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 18°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 20°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 17°C
    Az bulutlu ve açık


    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 15°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 16°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 15°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 16°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    SİNOP °C, 16°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 16°C
    Parçalı bulutlu


    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 15°C
    Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 15°C
    Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 15°C
    Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 7°C
    Parçalı bulutlu

    HAKKÂRİ °C, 9°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    KARS °C, 8°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    VAN °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu


    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu
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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 17 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?