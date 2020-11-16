Maske takmayan 2 kişi, kimlik soran polislere taşla saldırdı. Adana'da, kendilerine kimlik soran polislere taşla saldırdığı öne sürülen maskesiz 2 kişi, gözaltına alındı. Olay, saat 22.30 sıralarında, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.







Devriye görevinde bulunan polisler, bulvarda maskesiz gezen 2 kişiyi görünce kimlik kontrolü yapmak istedi. Maske takmaları konusunda uyarılan 2 kişi iddiaya göre kimlik vermemekte ısrar edip, polislere taşla saldırdı.







Ekibin telsiz anonsuyla destek istemesi üzerine şüpheliler, gelen diğer polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarında işlem yapılmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

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