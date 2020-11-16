"PATLAMA HAVAİ FİŞEK KAYNAKLI"

Vali Ayhan ise olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ayhan, olaya ait güvenlik kamerası görüntülerini de paylaştı. Endişe edilecek bir durumun olmadığını belirten Ayhan şunları kaydetti:

"Saat 23.26'da kendini bilmez bazı kişiler tarafından Sivas merkezindeki bir okul bahçesinde yüksek sesli havai fişek patlatma yapılmış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

