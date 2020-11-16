Günlük burç yorumları – 16 Kasım 2020 Pazartesi

DEĞİŞİM ADIMLARI

Kasım ayının ortasından sonra elle tutulur işler yapmaya odaklanmak isterken su burcundaki yeni ayın da etkilerini görebiliriz. Öyle ki dünyaya karşı olan bakış açımız da değişebilir. Bunun en iyi örneğini büyük şirketlerin değişim adımları atışıyla izleyebiliriz. Değişen yeni dünya düzeni ise hırs dolu zamanların kapıda olduğunu işaret etmekle birlikte su burcundaki yeni ay, zamanın önemini her fırsatta biz insanlığa gösterecek.





YENİ İLAÇLAR BULUNABİLİR

Su burcundaki yeni ay Türkiye'nin burcuyla çok ilişkili. Bu ilişki, hem gündemde hem evimizde hem de sosyal ortamlardaki sohbetlerimizde daha çok parayı konuşuyor olacağımızı işaret ediyor. Hayatın akıp giden hızında kendimizi yalnız hisseder miyiz? Bunun cevabını da yeni ay verecek. Su burcunda İstanbul saati ile 13.32'de başlayan yeni ayla beraber Güneş-Jüpiter 60'lığı da yaşanacak. İyicil gezegen Jüpiter'in bütün bir yıl boyunca sağlık konusunda bize olan uyarıları şimdilerde ise solüsyon, damla gibi salgını azaltıcı medikal ilaçların artacağına işaret ediyor. Mars Retro'sunun bitmesi ve yükünü indirmesi, aklı temsil eden Merkür'ün kafasının rahatlaması önümüzü daha çok açacak. Akrep burcunda gerçekleşen yeni ayda; Venüs, Satürn ve Mars kendi yönettiği burçlarda toplumlara daha keskin adımları attıracağını vurguluyor. Salgından dolayı etap etap kapanan ülkeler yeni buluşlarıyla ve çözümlerle hayatlarımıza girecekler. Aslında yeni ay bir nevi virüsün şifrelerini de çözüyor. Bundan sonra;

İş değiştirmek istiyorsanız,

İş yerinizde maaşınızı konuşmak gibi bir niyetiniz varsa

İşinizde bölüm değiştirmek istiyorsanız

Yeni işlere başvurularda bulunmak istiyorsanız; yolunuz açık olsun. Bugünü kaçırmayın.