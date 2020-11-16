Günlük burç yorumları – 16 Kasım 2020 Pazartesi

ASTRO GÜNDEM
Venüs- Jüpiter 90'lığı denizlerdeki doğa olaylarına vurgu yaparken başka bir gündemin de 2020'ye damga vurduğunu görebiliriz. Özellikle su ile ilgili problemler 2020 bitmeden ortaya çıkabilir.
DEĞİŞİM ADIMLARI
Kasım ayının ortasından sonra elle tutulur işler yapmaya odaklanmak isterken su burcundaki yeni ayın da etkilerini görebiliriz. Öyle ki dünyaya karşı olan bakış açımız da değişebilir. Bunun en iyi örneğini büyük şirketlerin değişim adımları atışıyla izleyebiliriz. Değişen yeni dünya düzeni ise hırs dolu zamanların kapıda olduğunu işaret etmekle birlikte su burcundaki yeni ay, zamanın önemini her fırsatta biz insanlığa gösterecek.
YENİ İLAÇLAR BULUNABİLİR
Su burcundaki yeni ay Türkiye'nin burcuyla çok ilişkili. Bu ilişki, hem gündemde hem evimizde hem de sosyal ortamlardaki sohbetlerimizde daha çok parayı konuşuyor olacağımızı işaret ediyor. Hayatın akıp giden hızında kendimizi yalnız hisseder miyiz? Bunun cevabını da yeni ay verecek. Su burcunda İstanbul saati ile 13.32'de başlayan yeni ayla beraber Güneş-Jüpiter 60'lığı da yaşanacak. İyicil gezegen Jüpiter'in bütün bir yıl boyunca sağlık konusunda bize olan uyarıları şimdilerde ise solüsyon, damla gibi salgını azaltıcı medikal ilaçların artacağına işaret ediyor. Mars Retro'sunun bitmesi ve yükünü indirmesi, aklı temsil eden Merkür'ün kafasının rahatlaması önümüzü daha çok açacak. Akrep burcunda gerçekleşen yeni ayda; Venüs, Satürn ve Mars kendi yönettiği burçlarda toplumlara daha keskin adımları attıracağını vurguluyor. Salgından dolayı etap etap kapanan ülkeler yeni buluşlarıyla ve çözümlerle hayatlarımıza girecekler. Aslında yeni ay bir nevi virüsün şifrelerini de çözüyor. Bundan sonra;
İş değiştirmek istiyorsanız,
İş yerinizde maaşınızı konuşmak gibi bir niyetiniz varsa
İşinizde bölüm değiştirmek istiyorsanız
Yeni işlere başvurularda bulunmak istiyorsanız; yolunuz açık olsun. Bugünü kaçırmayın.
KOÇ: ÇIKACAĞINIZ yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal iletişim kuracaksınız.
Yurt dışı seyahatleriniz gündemde.
Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.
BOĞA: TAKILDIĞINIZ konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Çabuk kırılıyorsunuz.
İKİZLER: UZUN süredir cesaret edemediğiniz aktivitelerde ben de varım diyeceksiniz.
Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken karmaşa yaşayabilirsiniz.
Dengeleriniz çok önemli.
YENGEÇ: OLAYLAR karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor.
Gizli duygularla başınız dertte.
Kafanıza taktığınız kişiyi büyütmeyin.
ASLAN: PARTNER adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.
İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.
BAŞAK: KARŞI cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak.
Maddi kaygılarınız gündemde.
TERAZİ: MASRAFLARINIZDAKİ artışların nedeni biraz da kendi hatanız.
Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz, istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.
AKREP: BİLİNÇLİ karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Kozmik tesadüfler eski duyguları tetikliyor.
YAY: GÖNÜL freninizi sağlam tutmak zorundasınız. Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.
OĞLAK: SİZİ ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz.
Aşk tuzaklarına dikkat.
KOVA: AİLE bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.
BALIK: ÖNEMLİ olan isteklerinizi doğru ayarlamanız.
Kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostuk kuracaksınız. Bugün konuştuğunuz kişileri kolayca etkileyebiliyorsunuz.