Zeytinyağında büyük oyun! Sosyal medyada fink atıyorlar





2 MİLYON ZEYTİN AĞACI

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, 2007- 2008 yılından itibaren odanın girişimiyle vatandaşlara 1 milyon 202 bin zeytin fidanı dağıttıklarını belirterek, o yıllarda dikilen ağaçlardan şimdi verim elde etmeye başladıklarını söyledi. Ziraat Odası'nda 2007 yılında göreve geldiklerinde 22 bin dekar alanda zeytin yetiştirildiğini söyleyen Rasim Metin, "Biz, 2007'den bu yana 1 milyon 202 bin zeytin fidanı dağıttık. Bu da en az 35 bin dönüm araziye tekabül eder. Bunun yanı sıra özel sektörün ve diğer fabrikaların da sattığı fidanlar düşünüldüğünde Manavgat'ta 55- 60 bin dönüm arasında zeytin var. Toplamda ilçemizde en az 2 milyon zeytin ağacı vardır. Biz 2007, 2008'den itibaren dağıtmaya başladığımız zeytin fidanlarının verimlerini yeni yeni almaya başladık" dedi.