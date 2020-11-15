Akrep burcunda Yeniay meydana gelirken burçları neler bekliyor?





YAY: İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli; her konuya uygun çözümler getirmeniz, arkadaşlarınızca sevgiyle karşılanıyor. İnatçı günlerin birindesiniz.





OĞLAK: Çeşitli dış etkenlerin engellemelerine karşın, fikirlerinizi sessizce hayata geçirmekte yarar var. Zorluklarla yılmadan mücadele etmeniz, sizin daha da motive olmanızı sağlayacak. Başarı yakın.



KOVA: Görüşlerinizi kabul ettirmek konusunda çok inatçısınız. Amaçlarınız doğrultusunda ilerlerken dış etkenler sizi rahatsız etmiyor da, içinizde yarattığınız anlamsız kuruntularınız engel teşkil ediyor.

BALIK: Hareketli bir gündesiniz. Parasal konularda şansınız size yardım edebilir. Ama şansınızı zorlamadan, bir beklenti içinde olmalısınız. İşinizle ilgili beklenenleri hatasız sonuçlandırmaya bakın.