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    meydana gelirken burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları – 15 Kasım 2020 Pazar

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Kasım 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Akrep burcunda Yeniay meydana gelirken burçları neler bekliyor?

    Astrogündem: Akrep burcunda Yeniay meydana gelirken iklim sorunlarının izlerini hissedebiliriz. İklim değişikliği bölgesel olarak farklı farklı hissedilirken, yoğun yağışlar sonucu oluşan selleri ve heyelanları konuşabiliriz.

    KOÇ: Bazı günler ayağınıza kadar gelen teklifleri kaçırıyorsunuz. Grup toplantılarında ve arkadaşlarınızla gezmelerinizde çok harcama yapıyorsunuz. Daha sonra gereksiz şikayetleriniz başlıyor. Dikkat!



    BOĞA: Küçük olaylardan dolayı kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, işleriniz için en büyük tehlike. Ortam gereği bazı yerlerde hızlı konuşmalar yapmak zorunda olabilirsiniz.



    İKİZLER: Bugün talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; belirttiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın. İşinizle ilgili isteğinizin dışında sorulara tepkilisiniz.

    YENGEÇ: Karşıt Plüton'dan aldığınız olumsuz etkiler yüzünden ani davranışlara kalkışabilirsiniz. Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.



    ASLAN: Bozulan sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız, kendinize zaman ayırmalısınız. Olayları olduğu gibi kabul ederek kendi yaşamınızı daha bir kolaylaştırabilirsiniz. Her şeyi zamana bırakmalısınız.



    BAŞAK: İş yaşamınızda tedirgin davranıyorsunuz. İş disiplininizin mükemmel olması sizi başarıya kısa sürede götürüyor. İşinizi şansa bırakmamanız çok iyi. Önlemci yapınızla aksilikleri önlüyorsunuz.


    TERAZİ: Her şey istediğiniz gibi olacak. Eski hataları tekrar ederseniz, yine problemler gündeme gelebilir. Her zamankinden daha çekici ve zarifsiniz. Çalışkansınız, sorumluluk almaktan yorulmuyorsunuz.


    AKREP: Aşk sizin için ciddi bir olay olmasına rağmen, çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz. Kendinizi yanlış ifade ediyorsunuz. Sürekli kendinizi savunmaktan yoruldunuz. Bugünlerde şanslısınız.



    YAY: İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli; her konuya uygun çözümler getirmeniz, arkadaşlarınızca sevgiyle karşılanıyor. İnatçı günlerin birindesiniz.



    OĞLAK: Çeşitli dış etkenlerin engellemelerine karşın, fikirlerinizi sessizce hayata geçirmekte yarar var. Zorluklarla yılmadan mücadele etmeniz, sizin daha da motive olmanızı sağlayacak. Başarı yakın.


    KOVA: Görüşlerinizi kabul ettirmek konusunda çok inatçısınız. Amaçlarınız doğrultusunda ilerlerken dış etkenler sizi rahatsız etmiyor da, içinizde yarattığınız anlamsız kuruntularınız engel teşkil ediyor.

    BALIK: Hareketli bir gündesiniz. Parasal konularda şansınız size yardım edebilir. Ama şansınızı zorlamadan, bir beklenti içinde olmalısınız. İşinizle ilgili beklenenleri hatasız sonuçlandırmaya bakın.
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    Haberler Yaşam Akrep burcunda Yeniay meydana gelirken burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları – 15 Kasım 2020 Pazar