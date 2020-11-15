Her şey meydanda! Sigara yasağını çiğneyenler polisi görünce şaştı kaldı
Artan vaka sayılarına karşı tedbirler sıklaştırıldı. 81 ilde, kalabalık meydanlarda sigara içmek yasaklandı. Ekipler dün gün boyu denetim yaptı. Karşısında bir anda polisi görenler, şaştı kaldı. Sigarayı hemen yere attı!
Artan vaka sayılarına karşı tedbirler sıklaştırıldı. 81 ilde, kalabalık meydanlarda sigara içmek yasaklandı. Ekipler dün gün boyu denetim yaptı. Karşısında bir anda polisi görenler, şaştı kaldı. Sigarayı hemen yere attı!