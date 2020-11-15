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    • Yaşam
    • 15.11.2020 Gazete
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    Her şey meydanda! Sigara yasağını çiğneyenler polisi görünce

    Artan vaka sayılarına karşı tedbirler sıklaştırıldı. 81 ilde, kalabalık meydanlarda sigara içmek yasaklandı. Ekipler dün gün boyu denetim yaptı. bir anda polisi görenler, . Sigarayı hemen yere attı!

    Haberler Yaşam Her şey meydanda! Sigara yasağını çiğneyenler polisi görünce şaştı kaldı