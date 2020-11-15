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    | den o bölgelere son dakika sağanak uyarısı! 15 Kasım 2020 Pazar

    Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayımlandı. Hava durumu tahminlerinde yapılan uyarılara göre Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri için "sağanak yağış" uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 15 Kasım 2020 Pazar günü hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden o bölgelere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    15 KASIM 2020 TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BURSA °C, 15°C
    Parçalı ve bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 15°C
    Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

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    KIRKLARELİ °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 16°C
    Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    KÜTAHYA °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor

    ADANA °C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    ÇANKIRI °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    KONYA °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ZONGULDAK °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAKKÂRİ 4°C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS -5°C, 8°C
    Parçalı bulutlu

    ERZURUM -3°C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN -1°C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MARDİN °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu
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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden o bölgelere son dakika sağanak uyarısı! 15 Kasım 2020 Pazar