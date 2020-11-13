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    • 13.11.2020 15:07
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    SON DAKİKA: polisi iki tırda 6 ton 665 kilo kaçak tütün ele geçirdi

    Son dakika haberine göre, Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Yenimahalle’de düzenlenen operasyonda iki tırda 6 ton 665 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

    İHA
    Ankara polisi iki tırda 6 ton ele geçirildi
    Kaçakçılık ekipleri, Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada kaçakçılık suçlarından kaydı bulunan 4 kişinin mukavemeti ile karşılaştı.





    "Görevli memura mukavemet ve görevini yaptırmamak için direnme" suçundan toplam 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik çalışmalar ve edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda iki tırda 6 ton 665 kilogram (16 bin 188 paket) kaçak tütün, 580 paket nargile tütünü, 4 bin 850 paket makaron filtresi, 124 adet gümrük kaçağı sigara ağızlığı, 75 adet gümrük kaçağı çakmak, 5 bin 977 adet gümrük kaçağı sigara tabakası ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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