Ankara Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada kaçakçılık suçlarından kaydı bulunan 4 kişinin mukavemeti ile karşılaştı.
"Görevli memura mukavemet ve görevini yaptırmamak için direnme" suçundan toplam 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik çalışmalar ve edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda iki tırda 6 ton 665 kilogram (16 bin 188 paket) kaçak tütün, 580 paket nargile tütünü, 4 bin 850 paket makaron filtresi, 124 adet gümrük kaçağı sigara ağızlığı, 75 adet gümrük kaçağı çakmak, 5 bin 977 adet gümrük kaçağı sigara tabakası ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
"Görevli memura mukavemet ve görevini yaptırmamak için direnme" suçundan toplam 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik çalışmalar ve edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda iki tırda 6 ton 665 kilogram (16 bin 188 paket) kaçak tütün, 580 paket nargile tütünü, 4 bin 850 paket makaron filtresi, 124 adet gümrük kaçağı sigara ağızlığı, 75 adet gümrük kaçağı çakmak, 5 bin 977 adet gümrük kaçağı sigara tabakası ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.