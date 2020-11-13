





ÜNİVERSİTEDEN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek "... imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." ifadelerini kullanmıştı. Skandal ifadelerin ardından kamuoyu tepkisi üzerine Mütercimler'in öğretim üyesi olarak görev yaptığı Haliç Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlatmış, Mütercimler bu görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.



1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 16 kişi ile bazı kurum ve kuruluşlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan son dakika iddianamesinde Mütercimler hakkındasuçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.