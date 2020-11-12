Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken süt merkezinde süt banyosu skandalına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Söz konusu videonun sosyal medyaya düşmesi üzerine soruşturma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyeti son vermiş şahıslar gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine konmuştu. Büyük tepki toplayan ve vatandaşın güvenini zedeleyen skandal süt banyosu görüntülerinin failleri hakkında yeni bir gelişme yaşandı ve şahıslar serbest bırakıldı!