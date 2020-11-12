Günlük burç yorumları – 12 Kasım 2020 Perşembe

KOÇ: KENDİNİZLE ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Problemlerinize çare bulabilecek kapasiteniz var. Bugün ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız.





BOĞA: OLAYLARIN duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün. Venüs, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordineli bir şekilde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor.





İKİZLER: BUGÜN sezgileriniz yoğun, ruh haliniz ise değişken. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğiniz ön planda. Gerçekleşebilecek tüm olaylara farklı yaklaşıyorsunuz.





YENGEÇ: BU hafta duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.

Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz.

Problemleri gözünüzde çok büyütmeyin.



ASLAN: ARKADAŞ çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Kendinize güvenmelisiniz.



BAŞAK: İNATÇI olsanız da, aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan çekinmiyorsunuz.

Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi bezen huzursuz kılabilir.