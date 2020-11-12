Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.11.2020 08:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2020 08:39
    ABONE OL

    Günlük burç yorumları – 12 Kasım 2020 Perşembe

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Kasım 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem: 31 Mart 1971'de Koç – Oğlak döngüsünde kurulan ve kahve zinciri dünyasına yeni bir soluk kazandıran Starbucks küçülmeye gidebilir. 3 gün sonra dünyanın gündemi yeniden Akdeniz olabilir.

    KOÇ: KENDİNİZLE ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Problemlerinize çare bulabilecek kapasiteniz var. Bugün ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız.



    BOĞA: OLAYLARIN duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün. Venüs, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordineli bir şekilde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor.



    İKİZLER: BUGÜN sezgileriniz yoğun, ruh haliniz ise değişken. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğiniz ön planda. Gerçekleşebilecek tüm olaylara farklı yaklaşıyorsunuz.



    YENGEÇ: BU hafta duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.
    Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz.
    Problemleri gözünüzde çok büyütmeyin.

    ASLAN: ARKADAŞ çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Kendinize güvenmelisiniz.

    BAŞAK: İNATÇI olsanız da, aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan çekinmiyorsunuz.
    Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi bezen huzursuz kılabilir.



    TERAZİ: HIRSLI tarafınız ön plana çıkıyor. Açılımlarınız konusunda, dikkatli davranmalısınız.
    Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. Çevrenize karşı savaş vermek durumunda kalabilirsiniz.

    AKREP: KİŞİSEL cazibenizden etkilenen kişiler size değişik tekliflerde bulunabilir.
    Geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalısınız. Karşı cinsle paylaşım konusunda cömert davranacaksınız.


    YAY: SEÇTİĞİNİZ konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleriyle hareket etmek isteyebilirsiniz.



    OĞLAK: PROJELERİNİZİ ertelediniz ama huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz. Zeki yönlerinizin başkalarının işine yaradığını görmek sizi mutlu edebilir. Maddi olarak zorlanmamak için bütçenizi dengeleyin.


    KOVA: SİZİ ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız.
    Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.

    BALIK: NEPTÜN retrosunun işinize yaradığı durumlar var. Dertlerinizi kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. Ailenizle ilgili huzursuzluklar söz konusu. Takıldığınız konuların çok önemli olmadığını görüyorsunuz.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Günlük burç yorumları – 12 Kasım 2020 Perşembe