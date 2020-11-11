Emniyet Müdürü, ilgili müdür yardımcıları, şube müdürleri ve bu çalışmalarda görev alan emniyetin her kademesindeki personele teşekkür eden Gül, Gaziantep'in daha yaşanabilir hale gelmesi, asayişin, huzurun daha da artması için vatandaşlara büyük görev düştüğünü belirtti.

Vatandaşlardan gördükleri olumsuzlukları polise ve jandarmaya bildirmelerini isteyen Gül, her olumsuzluğun mutlaka takip edildiğinin, gereğinin yapıldığının bilinmesi gerektiğini ifade etti.

