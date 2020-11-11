Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı.

Olay, cumartesi günü Yenişehir ilçesi kırsal Terziler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Levent K., evde odanın kapısını kilitleyerek, sandalyenin üzerine sabitlediği cep telefonuyla Facebook hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Levent K., canlı yayında İ.A. isimli kişiyle borcu olduğunu ve bu yüzden intihar edeceğini söyledi.