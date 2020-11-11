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    • 12.11.2020 06:45
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, 'in kıyı kesimleri, Kırklareli, ve çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, ve 'de hava nasıl olacak? İşte, il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.


    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.




    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın bu sabah saatlerinde batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 18°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 15°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı hafif sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı


    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    İZMİR °C, 21°C
    Az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 21°C
    Az bulutlu

    MUĞLA °C, 21°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 25°C
    Az bulutlu

    HATAY °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu


    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 14°C
    Az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    BOLU °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    AMASYA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    RİZE °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı


    DOĞU ANADOLU
    Bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Şırnak, Hakkari ve Van'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAKKARİ °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

    KARS °C, 8°C
    Parçalı bulutlu

    ERZURUM °C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 18°C
    Az bulutlu

    MARDİN °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 21°C
    Az bulutlu

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