



Aracın üzerinde kurtarılmayı bekleyen iki arkadaşın yardımına itfaiye erleri yetişti. İşik ve Tunç, itfaiye erlerinin kanala indirdiği merdiven ile kurtarıldı. Ambulansa alınan İşik ve Tunç, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.













Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





