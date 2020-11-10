Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.11.2020 06:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2020 06:46
    ABONE OL

    | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, 'in kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, il il hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin iç, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    BURSA °C, 19°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 15°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    İZMİR °C, 21°C
    Az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 21°C
    Az bulutlu

    MUĞLA °C, 22°C
    Az bulutlu


    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu


    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    BOLU °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    AMASYA °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAKKARİ °C, 11°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    KARS °C, 9°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 10°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    GAZİANTEP °C, 19°C
    Az bulutlu

    MARDİN °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 21°C
    Az bulutlu
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | 11 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?