Süper burunlar, 2 yıl eğitim görüyor. Sonra sınava giriyor. Başarılı olursa ekiplerle çalışmaya başlıyor. Özel mamalarla besleniyor.

Hera, Şiba, Bob ve Altar insanlığın umudu oldu. van, elazığ ve malatya'dan sonra izmir'in yardımına koştu.

Süper burunları ile enkazda onlarca kişiyi buldu. Vatandaş da hem onları hem de eğitmenlerini hediyeye boğdu.