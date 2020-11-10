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    • Yaşam
    • 10.11.2020 Gazete
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    burunlar , , ve insanlığın umudu oldu! , ve ’dan sonra İzmir’in yardımına koştu...

    , , ve insanlığın umudu oldu. , ve ’dan sonra İzmir’in yardımına koştu. burunlar, 2 yıl eğitim görüyor. Sonra sınava giriyor. Başarılı olursa ekiplerle çalışmaya başlıyor. Özel mamalarla besleniyor.

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    Havalı dörtlü

    Süper burunlar, 2 yıl eğitim görüyor. Sonra sınava giriyor. Başarılı olursa ekiplerle çalışmaya başlıyor. Özel mamalarla besleniyor.

    Hera, Şiba, Bob ve Altar insanlığın umudu oldu. van, elazığ ve malatya'dan sonra izmir'in yardımına koştu.

    Süper burunları ile enkazda onlarca kişiyi buldu. Vatandaş da hem onları hem de eğitmenlerini hediyeye boğdu.


    BOB
    7 Yaşında
    AKUT'ta görevli
    Kökeni belçika malinois cinsi
    6 Enkazda arama yaptı. kediyi kurtardı
    Canlıyı nabzından buluyor.


    HERA
    3.5 Yaşında
    AFAD'da görevli
    Kökeni Belçika Malinois
    Arama-kurtarma ekiplerinin önünü açtı
    En küçük deliklere bile girebiliyor


    ŞİBA
    8 yaşında
    Afad'da görevli
    Kökeni Belçika Malinois
    İdil'i 58 saat sonra sağ olarak çıkardı
    Vücut ısısını hissederek canlıyı buluyor

    ALTAR
    2.5 yaşında
    AFAD'da görevli
    Kökeni Belçika Malinois
    7 Depremzedenin kurtulmasını sağladı
    Enkazdaki yaralının nefesini duyabiliyor
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    Haberler Yaşam Süper burunlar Hera, Şiba, Bob ve Altar insanlığın umudu oldu! Van, Elazığ ve Malatya’dan sonra İzmir’in yardımına koştu...