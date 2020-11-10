Süper burunlar, 2 yıl eğitim görüyor. Sonra sınava giriyor. Başarılı olursa ekiplerle çalışmaya başlıyor. Özel mamalarla besleniyor.
Hera, Şiba, Bob ve Altar insanlığın umudu oldu. van, elazığ ve malatya'dan sonra izmir'in yardımına koştu.
Süper burunları ile enkazda onlarca kişiyi buldu. Vatandaş da hem onları hem de eğitmenlerini hediyeye boğdu.
BOB
7 Yaşında
AKUT'ta görevli
Kökeni belçika malinois cinsi
6 Enkazda arama yaptı. kediyi kurtardı
Canlıyı nabzından buluyor.
HERA
3.5 Yaşında
AFAD'da görevli
Kökeni Belçika Malinois
Arama-kurtarma ekiplerinin önünü açtı
En küçük deliklere bile girebiliyor
ŞİBA
8 yaşında
Afad'da görevli
Kökeni Belçika Malinois
İdil'i 58 saat sonra sağ olarak çıkardı
Vücut ısısını hissederek canlıyı buluyor
ALTAR
2.5 yaşında
AFAD'da görevli
Kökeni Belçika Malinois
7 Depremzedenin kurtulmasını sağladı
Enkazdaki yaralının nefesini duyabiliyor