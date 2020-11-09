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    • 09.11.2020 14:57
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    • 09.11.2020 14:57
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    SON DAKİKA: Avcılar'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

    Son dakika haberine göre, 'da  bir gece kulübünde, kişilerin düzenlediği doğum günü partisinde tüm koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

    DHA
    Avcılar'da 'pes' dedirten görüntüler

    Avcılar'da bir gece kulübünde, kişilerin düzenlediği doğum günü partisinde tüm koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

    Koronavirüs vakalarının son zamanlarda gösterdiği artışa rağmen Avcılar'da bir gece kulübünde ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Denizköşkler Mahallesinde bulunan bir gece kulübünde yabancı uyruklu kişiler doğum günü partisi düzenledi. Kulüpte koronavirüs tedbirlerin hiçe saydığı anlar ise sosyal medyada ortaya çıktı.




    Afrika'ya özgü müziklerin çalındığı, gece boyunca maske takılmadan ve sosyal mesafe kuralı ihlal edilerek yapılan kutlama anları sosyal medyada videolarda yer aldı. Görüntülerde ayrıca yasak olmasına rağmen parti boyunca nargile kullanılması, cam bardaklarda alkollü içecek servisi yapılması da dikkati çekti.

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